Премьер Канады заявил о готовности участвовать в перевооружении Европы
Канада может принять участие в перевооружении Европы, заявил премьер-министр Марк Карни в ходе посещения провинции Квебек.
«[Стратегия] "Перевооружение Европы" является крупной оборонной инициативой, и мы напрямую общались с нашими европейскими партнерами, <...> чтобы гарантировать, что Канада станет частью этого процесса», – сказал он.
В том числе процесс перевооружения означает и продолжение оказания военной помощи Украине, уточнил премьер.
19 марта Еврокомиссия (ЕК) представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы» (Rearm Europe), которая предусматривает задействование порядка 800 млрд евро до 2030 г. для укрепления обороны стран ЕС. 13 марта Bloomberg писал, что европейским членам НАТО потребуются десятилетия, чтобы модернизировать свою оборонную промышленность.
Президент США Дональд Трамп после прихода к власти вступил в конфликт с со странами ЕС и Канады. 2 апреля он объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. 20%-ные пошлины затронули ЕС (с учетом ранее введенных – 39%), Канаду – 25%. Позже он приостановил действие новых пошлин для всех стран, кроме Китая.