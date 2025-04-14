Премьер Канады заявил о готовности участвовать в перевооружении Европы

Президент США Дональд Трамп после прихода к власти вступил в конфликт с со странами ЕС и Канады. 2 апреля он объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. 20%-ные пошлины затронули ЕС (с учетом ранее введенных – 39%), Канаду – 25%. Позже он приостановил действие новых пошлин для всех стран, кроме Китая.