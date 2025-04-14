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Премьер Канады заявил о готовности участвовать в перевооружении Европы

Ведомости

Канада может принять участие в перевооружении Европы, заявил премьер-министр Марк Карни в ходе посещения провинции Квебек.

«[Стратегия] "Перевооружение Европы" является крупной оборонной инициативой, и мы напрямую общались с нашими европейскими партнерами, <...> чтобы гарантировать, что Канада станет частью этого процесса», – сказал он.

В том числе процесс перевооружения означает и продолжение оказания военной помощи Украине, уточнил премьер.

19 марта Еврокомиссия (ЕК) представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы» (Rearm Europe), которая предусматривает задействование порядка 800 млрд евро до 2030 г. для укрепления обороны стран ЕС. 13 марта Bloomberg писал, что европейским членам НАТО потребуются десятилетия, чтобы модернизировать свою оборонную промышленность.

Президент США Дональд Трамп после прихода к власти вступил в конфликт с со странами ЕС и Канады. 2 апреля он объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. 20%-ные пошлины затронули ЕС (с учетом ранее введенных – 39%), Канаду – 25%. Позже он приостановил действие новых пошлин для всех стран, кроме Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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