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Рубио назвал фактор, мешающий России и Украине заключить мир

По мнению госсекретаря США, у кризиса нет военного решения – необходимы переговоры
Ведомости

В урегулировании украинского конфликта Россия требует «то, на что не имеет права», а Украина – «того, что ей не удастся вернуть военным путем». Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в сенате США. 

«Нет военного решения для этого кризиса. Он обязан закончиться переговорами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По данным Reuters, в центре внимания на слушаниях в сенате – сектор Газа, Россия, Иран и сокращение иностранной помощи.

Один из сенаторов заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа позволила России «получить рычаги давления» до начала переговоров с Украиной. В ответ на это Рубио заявил, что в отношении России не была отменена ни одна из санкционных мер, которые действовали при предыдущей администрации.

20 мая параллельные санкции ввели в отношении России Евросоюз и Великобритания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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