Рубио назвал фактор, мешающий России и Украине заключить мир

Рубио назвал фактор, мешающий России и Украине заключить мирПо мнению госсекретаря США, у кризиса нет военного решения – необходимы переговоры
В урегулировании украинского конфликта Россия требует «то, на что не имеет права», а Украина – «того, что ей не удастся вернуть военным путем». Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в сенате США.
«Нет военного решения для этого кризиса. Он обязан закончиться переговорами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По данным Reuters, в центре внимания на слушаниях в сенате – сектор Газа, Россия, Иран и сокращение иностранной помощи.
Один из сенаторов заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа позволила России «получить рычаги давления» до начала переговоров с Украиной. В ответ на это Рубио заявил, что в отношении России не была отменена ни одна из санкционных мер, которые действовали при предыдущей администрации.
20 мая параллельные санкции ввели в отношении России Евросоюз и Великобритания.