Рубио назвал фактор, мешающий России и Украине заключить мир

Один из сенаторов заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа позволила России «получить рычаги давления» до начала переговоров с Украиной. В ответ на это Рубио заявил, что в отношении России не была отменена ни одна из санкционных мер, которые действовали при предыдущей администрации.