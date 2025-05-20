Рубио: в урегулировании конфликта Трамп не пошел ни на какие уступки Путину
В вопросе урегулирования украинского конфликта президент США Дональд Трамп не пошел ни на какие уступки главе РФ Владимиру Путину. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Его слова передает «Коммерсантъ».
Один из сенаторов заявил, что администрация Трампа позволила России «получить рычаги давления» до начала переговоров с Украиной. В ответ на это Рубио заявил, что в отношении России не была отменена ни одна из санкционных мер, которые действовали при предыдущей администрации.
19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. По итогам переговоров российский глава заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине и сторонам нужно определить наиболее эффективные пути движения к миру. Москва предложит работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Предстоит определить принципы урегулирования и сроки мирного соглашения. Кроме того, Путин допустил временное перемирие.
На следующий день на конференции с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп объявил об отсутствии планов по введению антироссийских санкций.