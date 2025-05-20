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Рубио: в урегулировании конфликта Трамп не пошел ни на какие уступки Путину

Ведомости

В вопросе урегулирования украинского конфликта президент США Дональд Трамп не пошел ни на какие уступки главе РФ Владимиру Путину. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Его слова передает «Коммерсантъ».

Один из сенаторов заявил, что администрация Трампа позволила России «получить рычаги давления» до начала переговоров с Украиной. В ответ на это Рубио заявил, что в отношении России не была отменена ни одна из санкционных мер, которые действовали при предыдущей администрации.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. По итогам переговоров российский глава заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине и сторонам нужно определить наиболее эффективные пути движения к миру. Москва предложит работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Предстоит определить принципы урегулирования и сроки мирного соглашения. Кроме того, Путин допустил временное перемирие.

На следующий день на конференции с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп объявил об отсутствии планов по введению антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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