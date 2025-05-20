Axios: Трамп заявил лидерам ЕС об отказе от планов по введению санкций против РФ

Собеседники портала уточнили, что Зеленский и пять других европейских руководителей присоединились к конференции с Трампом сразу после его беседы с Путиным, надеясь услышать, что президент РФ согласился на прекращение огня или США намерены ввести санкции против него за отказ пойти на это. Вместо этого американский лидер заявил, что Путин согласился на переговоры, а он сам отказался от идеи введения ограничительных мер в настоящий момент.