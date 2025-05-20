Axios: Трамп заявил лидерам ЕС об отказе от планов по введению санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным на конференции с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отсутствии планов по введению антироссийских санкций. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Собеседники портала уточнили, что Зеленский и пять других европейских руководителей присоединились к конференции с Трампом сразу после его беседы с Путиным, надеясь услышать, что президент РФ согласился на прекращение огня или США намерены ввести санкции против него за отказ пойти на это. Вместо этого американский лидер заявил, что Путин согласился на переговоры, а он сам отказался от идеи введения ограничительных мер в настоящий момент.
Источник, который присутствовал при разговоре, рассказал, что после этого в конференции на несколько секунд воцарилось молчание. Трамп добавил, что Путин представит меморандум со своими условиями прекращения огня и окончания военных действий. Президент США уточнил, что он попросил российского главу представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не предложение, которое будет немедленно отвергнуто.
19 мая Путин и Трамп созвонились в третий раз с января 2025 г. По результатам переговоров президент РФ заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине и сторонам необходимо определить наиболее эффективные пути движения к миру. Москва предложит работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Путин также не исключил временное перемирие.
Зеленский после разговора президентов России и США заявил, что Киев может подписать с Москвой меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта. Он добавил, что украинская сторона будет ждать российскую версию меморандума.