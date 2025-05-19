Зеленский допустил подписание предложенного Путиным меморандума

Путин и Трамп провели телефонный разговор 19 мая. Разговор продолжался 2 часа. Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным». Он сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. Президент подчеркнул, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.