Зеленский допустил подписание предложенного Путиным меморандума
Украина может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
«Мы будет ждать российскую версию меморандума», – заявил Зеленский.
Ранее по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня.
Среди позиций, в частности, могут быть принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и «так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».
Путин и Трамп провели телефонный разговор 19 мая. Разговор продолжался 2 часа. Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным». Он сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. Президент подчеркнул, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.