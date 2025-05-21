Лавров: РФ не возражает против развития международных связей региональных стран

Глава российского МИДа также сообщил о подготовке третьей встречи министров в формате «3+3» по Южному Кавказу. По его словам, предыдущие две встречи, состоявшиеся в Тегеране и Стамбуле, прошли успешно. Москва выступает за проведение следующих двух встреч в Баку и Ереване.