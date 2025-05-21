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Лавров: РФ не возражает против развития международных связей региональных стран

Ведомости

Россия не возражает против развития связей отношений региональных стран с зарубежными коллегами, если такие связи не угрожают региональным интересам. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров в Ереване.

«При понимании, что такое взаимодействие не будет направлено на создание напряженности в регионе, на игнорирование интересов расположенных здесь стран в угоду геополитическим играм», – пояснил Лавров.

Глава российского МИДа также сообщил о подготовке третьей встречи министров в формате «3+3» по Южному Кавказу. По его словам, предыдущие две встречи, состоявшиеся в Тегеране и Стамбуле, прошли успешно. Москва выступает за проведение следующих двух встреч в Баку и Ереване.

Формат «3+3» был предложен в конце 2020 г. лидерами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позднее инициатива получила название «3+3» и была поддержана Россией, Ираном и Арменией. Грузия, однако, заявила, что не планирует участвовать в данной инициативе.

Первое заседание платформы «3+3» прошло в октябре 2021 г. в Москве на уровне заместителей глав МИДов. Отмечалось, что формат встреч дает возможность странам региона продвигать взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и других сферах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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