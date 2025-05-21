Лавров: РФ не возражает против развития международных связей региональных стран
Россия не возражает против развития связей отношений региональных стран с зарубежными коллегами, если такие связи не угрожают региональным интересам. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров в Ереване.
«При понимании, что такое взаимодействие не будет направлено на создание напряженности в регионе, на игнорирование интересов расположенных здесь стран в угоду геополитическим играм», – пояснил Лавров.
Глава российского МИДа также сообщил о подготовке третьей встречи министров в формате «3+3» по Южному Кавказу. По его словам, предыдущие две встречи, состоявшиеся в Тегеране и Стамбуле, прошли успешно. Москва выступает за проведение следующих двух встреч в Баку и Ереване.
Формат «3+3» был предложен в конце 2020 г. лидерами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позднее инициатива получила название «3+3» и была поддержана Россией, Ираном и Арменией. Грузия, однако, заявила, что не планирует участвовать в данной инициативе.
Первое заседание платформы «3+3» прошло в октябре 2021 г. в Москве на уровне заместителей глав МИДов. Отмечалось, что формат встреч дает возможность странам региона продвигать взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и других сферах.