Что будет обсуждать Сергей Лавров в Турции

Что будет обсуждать Сергей Лавров в ТурцииВстреча министров стран Кавказа и их соседей проходит в разгар обострения на Ближнем Востоке
В Стамбуле 18 октября стартует третья встреча консультативной региональной платформы «3 + 3» (Азербайджан, Армения, Грузия и Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу. В форуме примут участие министры иностранных дел всех региональных государств, кроме Грузии – ее представители отказываются принимать участие в региональных площадках, где присутствует Россия.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 15 октября заявил, что все региональные вопросы должны решаться непосредственно странами региона, а платформа «3 + 3» – «яркий пример региональной ответственности, она направлена на мир, стабильность и сотрудничество на Южном Кавказе».
Представитель российского МИДа Мария Захарова 16 октября отметила, что формат этой встречи дает возможность странам региона продвигать взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, по ее словам, на полях мероприятия в Стамбуле Лавров также планирует провести двусторонние переговоры с участниками платформы.
Как сообщает турецкий телеканал TRT, в ходе обсуждения участники форума рассмотрят проекты торгово-экономического и логистического сотрудничества, а также обсудят международные вопросы. По итогам встречи, отмечает телеканал, стороны планируют принять совместное заявление, в котором будет подчеркнута «важность диалога, уважения суверенитета и территориальной целостности» государств региона.
Платформа регионального сотрудничества «3 + 3» была создана по инициативе президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Азербайджана Ильхама Алиева в конце 2020 г. сразу после окончания второй карабахской войны «для обеспечения прочного мира и стабильности» на Южном Кавказе». Позже Россия и Иран одобрили эту идею, а затем к этому формату также присоединилась Армения. Первое заседание платформы «3 + 3» прошло в октябре 2021 г. в Москве на уровне заместителей глав МИДов.
12 октября, незадолго до встречи «3 + 3» в Стамбуле, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Ереване конференцию, посвященную транспортно-энергетическому проекту «Перекресток мира». Там он подчеркнул важность открытия транзитных маршрутов с точки зрения экономики и внешней политики региональных стран. При этом, по его мнению, транспортные потоки на Южном Кавказе будут приемлемыми для России, если она сможет управлять ими. По мнению Пашиняна, Баку опасается, что если этот проект принесет Армении прибыль, то Ереван использует эти средства против азербайджанцев, направив их на свои военные нужды.
В повестке переговоров министров в Стамбуле в первую очередь будут вопросы открытия трансграничных транспортных коридоров, говорит эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. Он не исключил вероятность подписания каких-либо документов в этой сфере, поскольку в запуске проектов заинтересованы все участники платформы, в том числе представители Азербайджана и Армении.
По словам Ниязова, армянский проект «Перекресток мира» фактически представляет модернизированный вариант проекта «3 + 3». «Ничего нового там нет, и без участия Баку его реализация невозможна. С другой стороны, он также потребует серьезных финансовых вложений для реконструкции дорог и строительства инфраструктуры, в чем могли бы помочь соседние государства. За счет этого проекта Пашинян пытается продемонстрировать свою заинтересованность в экономической интеграции Армении в регионе», – объяснил эксперт.
Помимо этого участники платформы также затронут проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном, продолжает Ниязов. При этом эксперт сомневается, что Баку и Ереван достигнут положительных результатов, пока армянская сторона не уберет из своей конституции пункт о «воссоединении Армении с Нагорным Карабахом».