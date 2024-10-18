Что будет обсуждать Сергей Лавров в Турции

12 октября, незадолго до встречи «3 + 3» в Стамбуле, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Ереване конференцию, посвященную транспортно-энергетическому проекту «Перекресток мира». Там он подчеркнул важность открытия транзитных маршрутов с точки зрения экономики и внешней политики региональных стран. При этом, по его мнению, транспортные потоки на Южном Кавказе будут приемлемыми для России, если она сможет управлять ими. По мнению Пашиняна, Баку опасается, что если этот проект принесет Армении прибыль, то Ереван использует эти средства против азербайджанцев, направив их на свои военные нужды.