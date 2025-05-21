ВСУ атаковали беспилотниками тренажерный центр Запорожской АЭС
Запорожская АЭС сообщила, что сегодня ВСУ несколько раз атаковали уникальный тренажерный центр на территории станции. Дроны ударили по крыше корпуса «Г». Никто не пострадал. Критических разрушений нет, заверили на станции.
«Подобные атаки ВСУ – это террористические акты, которые несут угрозу безопасности Запорожской атомной станции», – заявили там.
В учебно-тренировочном центре сотрудники ЗАЭС проходят обучение, отработку действий и повышение квалификации. Само здание УТЦ находится вблизи площадки ЗАЭС.
ЗАЭС и Энергодар перешли под российский контроль в феврале 2022 г. после начала спецоперации на Украине, с тех пор станция и город неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Инспекторы МАГАТЭ работают на атомной электростанции с сентября 2022 г. В апреле директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси говорил, что военные действия возле ЗАЭС стали почти ежедневными.