ВСУ атаковали беспилотниками тренажерный центр Запорожской АЭС

ЗАЭС и Энергодар перешли под российский контроль в феврале 2022 г. после начала спецоперации на Украине, с тех пор станция и город неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Инспекторы МАГАТЭ работают на атомной электростанции с сентября 2022 г. В апреле директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси говорил, что военные действия возле ЗАЭС стали почти ежедневными.