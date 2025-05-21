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ВСУ атаковали беспилотниками тренажерный центр Запорожской АЭС

Ведомости

Запорожская АЭС сообщила, что сегодня ВСУ несколько раз атаковали уникальный тренажерный центр на территории станции. Дроны ударили по крыше корпуса «Г». Никто не пострадал. Критических разрушений нет, заверили на станции.

«Подобные атаки ВСУ – это террористические акты, которые несут угрозу безопасности Запорожской атомной станции», – заявили там.

В учебно-тренировочном центре сотрудники ЗАЭС проходят обучение, отработку действий и повышение квалификации. Само здание УТЦ находится вблизи площадки ЗАЭС.

ЗАЭС и Энергодар перешли под российский контроль в феврале 2022 г. после начала спецоперации на Украине, с тех пор станция и город неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Инспекторы МАГАТЭ работают на атомной электростанции с сентября 2022 г. В апреле директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси говорил, что военные действия возле ЗАЭС стали почти ежедневными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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