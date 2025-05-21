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Песков: переговоры по обмену пленными ведутся согласно договоренностям

Ведомости

Переговоры с украинской стороной по обмену пленными по формуле «1000 на 1000» ведутся во исполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций Украины и России, в ходе которых стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, обсуждалась возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Спустя три дня, 19 мая, Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. После диалога российский лидер заявил, что Москва выступает за мирное урегулирование на Украине и сторонам нужно определить наиболее эффективные пути движения к миру. РФ предложит работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном договоре, подчеркнул президент. По его словам, предстоит определить принципы урегулирования и сроки мирного соглашения. Глава российского государства также допустил временное перемирие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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