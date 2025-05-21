Песков: переговоры по обмену пленными ведутся согласно договоренностям
Переговоры с украинской стороной по обмену пленными по формуле «1000 на 1000» ведутся во исполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций Украины и России, в ходе которых стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, обсуждалась возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Спустя три дня, 19 мая, Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. После диалога российский лидер заявил, что Москва выступает за мирное урегулирование на Украине и сторонам нужно определить наиболее эффективные пути движения к миру. РФ предложит работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном договоре, подчеркнул президент. По его словам, предстоит определить принципы урегулирования и сроки мирного соглашения. Глава российского государства также допустил временное перемирие.