В Кремле подтвердили будущие выплаты потерявшим дома жителям Курской области

20 мая в ходе встречи с Хинштейном Путин принял его предложение о компенсациях за ремонт домов, которые не пострадали напрямую от обстрелов, но пришли в негодность в период отселения жителей. По его мнению, необходимо предоставить поддержку на том же уровне, получают владельцы поврежденных жилищ, – 9000 руб. за 1 кв. м.