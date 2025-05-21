В Кремле подтвердили будущие выплаты потерявшим дома жителям Курской области
Решение о компенсациях жителям курского приграничья, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в ходе общения с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, будет вскоре принято правительством к исполнению. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
20 мая в ходе встречи с Хинштейном Путин принял его предложение о компенсациях за ремонт домов, которые не пострадали напрямую от обстрелов, но пришли в негодность в период отселения жителей. По его мнению, необходимо предоставить поддержку на том же уровне, получают владельцы поврежденных жилищ, – 9000 руб. за 1 кв. м.
Президент РФ также поручил продлить выплаты в 65 000 руб. жителям приграничных территорий, пока они не смогут вернуться в свои дома. Эти компенсации должны были действовать до полного освобождения Курской области от ВСУ.
10 марта врио губернатора Курской области сообщал, что почти 99% переселенцев из приграничных территорий уже получили полагающуюся им выплату в 65 000 руб. Более 7 млрд руб. получили более чем 110 000 человек в начале весны.