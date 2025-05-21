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Песков назвал разработку системы «Золотой купол» суверенным делом США

Ведомости

Проект создания противоракетной системы «Золотой купол» является суверенным делом США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают систему противоракетной обороны», – сказал он. 

20 мая президент США Дональд Трамп объявил, что американские власти определились с архитектурой американской системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол».

Трамп говорил, что проект «Золотой купол» станет частью существующей системы обороны и будет тесно с ней интегрирован. Ожидается, что система будет запущена до окончания его срока на посту главы государства. Предварительно, полная стоимость проекта составит около $175 млрд. 

«Ведомости» отмечали, что инициатива запускается на фоне растущих тревог разведывательного сообщества по поводу разработок гиперзвуковых вооружений в РФ и КНР. Согласно докладу агентства военной разведки США, к 2035 г. потенциальные противники США могут обладать до 5000 крылатых ракет, способных преодолевать современные рубежи противовоздушной обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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