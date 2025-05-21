Песков назвал разработку системы «Золотой купол» суверенным делом США
Проект создания противоракетной системы «Золотой купол» является суверенным делом США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают систему противоракетной обороны», – сказал он.
20 мая президент США Дональд Трамп объявил, что американские власти определились с архитектурой американской системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол».
Трамп говорил, что проект «Золотой купол» станет частью существующей системы обороны и будет тесно с ней интегрирован. Ожидается, что система будет запущена до окончания его срока на посту главы государства. Предварительно, полная стоимость проекта составит около $175 млрд.
«Ведомости» отмечали, что инициатива запускается на фоне растущих тревог разведывательного сообщества по поводу разработок гиперзвуковых вооружений в РФ и КНР. Согласно докладу агентства военной разведки США, к 2035 г. потенциальные противники США могут обладать до 5000 крылатых ракет, способных преодолевать современные рубежи противовоздушной обороны.