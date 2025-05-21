Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп заявил об уверенности в победе России
После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что «убежден в победе России». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор российского и американского президентов. По итогам беседы Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Он также отметил, что достижение компромисса потребует усилий от обеих сторон. Кроме того, лидеры России и США обсудили вопрос обмена заключенными. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, рассматривается возможность обмена по девять человек с каждой стороны.
После диалога лидеров РФ и США канцлер Германии Фридрих Мерц и главы ряда европейских государств провели разговор с Трампом по телефону. В рамках беседы лидеры согласились тесно координировать переговорный процесс России и Украины. По словам представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, Трамп проинформировал европейских лидеров о содержании переговоров и «обсудил пути достижения прекращения огня и мира на Украине». Дальнейшие шаги касаются организации еще одной технической встречи сторон конфликта. При этом западные союзники пригрозили усилить давление на Россию посредством санкций.