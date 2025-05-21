Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп заявил об уверенности в победе России

19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор российского и американского президентов. По итогам беседы Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Он также отметил, что достижение компромисса потребует усилий от обеих сторон. Кроме того, лидеры России и США обсудили вопрос обмена заключенными. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, рассматривается возможность обмена по девять человек с каждой стороны.