Рубио: администрация Байдена безответственно заморозила переговоры с РФ

20 мая в ходе выступления в сенате США Рубио высказал свое видение украинского кризиса. Он заявил, что Россия требует «то, на что не имеет права», тогда как Украина стремится к возвращению того, чего ей «не удастся добиться военным путем». По мнению госсекретаря, военного решения этого конфликта не существует. Кризис может быть завершен только за столом переговоров.