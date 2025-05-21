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Рубио: администрация Байдена безответственно заморозила переговоры с РФ

Диалог необходим для предотвращения войны, пояснил он
Ведомости

Американский госсекретарь Марко Рубио раскритиковал действия предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом, обвинив ее в безответственном подходе к диалогу с Россией. По его словам, переговоры между странами были заморожены на три года.

Рубио заметил, что это не означает, что США будут с Россией союзниками или друзьями, если условия не изменятся.

«Но мы должны по крайней мере иметь возможность общаться с ними, чтобы предотвратить просчеты и войну», – пояснил он (цитата по ТАСС).

Госсекретарь также заявил, что Соединенные Штаты больше не могут позволить себе «решать все мировые проблемы». По его мнению, администрация страны должна сосредоточиться на национальных интересах, а любое решение правительства должно приносить пользу гражданам. Рубио отметил, что в рамках запрашиваемого бюджета США не могут позволить себе сохранять многие программы иностранной помощи.

20 мая в ходе выступления в сенате США Рубио высказал свое видение украинского кризиса. Он заявил, что Россия требует «то, на что не имеет права», тогда как Украина стремится к возвращению того, чего ей «не удастся добиться военным путем». По мнению госсекретаря, военного решения этого конфликта не существует. Кризис может быть завершен только за столом переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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