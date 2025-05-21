Рубио: администрация Байдена безответственно заморозила переговоры с РФ

Рубио: администрация Байдена безответственно заморозила переговоры с РФДиалог необходим для предотвращения войны, пояснил он
Американский госсекретарь Марко Рубио раскритиковал действия предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом, обвинив ее в безответственном подходе к диалогу с Россией. По его словам, переговоры между странами были заморожены на три года.
Рубио заметил, что это не означает, что США будут с Россией союзниками или друзьями, если условия не изменятся.
«Но мы должны по крайней мере иметь возможность общаться с ними, чтобы предотвратить просчеты и войну», – пояснил он (цитата по ТАСС).
Госсекретарь также заявил, что Соединенные Штаты больше не могут позволить себе «решать все мировые проблемы». По его мнению, администрация страны должна сосредоточиться на национальных интересах, а любое решение правительства должно приносить пользу гражданам. Рубио отметил, что в рамках запрашиваемого бюджета США не могут позволить себе сохранять многие программы иностранной помощи.
20 мая в ходе выступления в сенате США Рубио высказал свое видение украинского кризиса. Он заявил, что Россия требует «то, на что не имеет права», тогда как Украина стремится к возвращению того, чего ей «не удастся добиться военным путем». По мнению госсекретаря, военного решения этого конфликта не существует. Кризис может быть завершен только за столом переговоров.