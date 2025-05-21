ТАСС: Украина может изменить состав переговорной группы с Россией

Среди возможных кандидатов в переговорную группу называются экс-министр обороны Алексей Резников, депутат Верховной рады и глава комитета по международным делам Александр Мережко, а также представители силовых структур с политическим и правовым опытом. От западных партнеров могут быть предложены свои наблюдатели, в том числе, по словам источника, не исключено влияние США.