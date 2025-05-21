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ТАСС: Украина может изменить состав переговорной группы с Россией

Ведомости

Украинская сторона, вероятно, пересмотрит состав своей делегации для дальнейших переговоров по меморандуму о будущем мирном соглашении с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

По словам собеседника агентства, в нынешнем составе украинской делегации, участвовавшей во встрече в Стамбуле 16 мая, не хватает политиков с необходимым опытом, что ставит под вопрос эффективность ее участия в дальнейших этапах диалога.

Источник также предположил, что ключевыми фигурами при формировании нового состава могут стать представители различных украинских и зарубежных центров влияния. В частности, активную роль может сыграть глава офиса украинского президента Андрей Ермак, которому, как отмечается, «нужны доверенные люди для контроля над процессом».

Среди возможных кандидатов в переговорную группу называются экс-министр обороны Алексей Резников, депутат Верховной рады и глава комитета по международным делам Александр Мережко, а также представители силовых структур с политическим и правовым опытом. От западных партнеров могут быть предложены свои наблюдатели, в том числе, по словам источника, не исключено влияние США.

19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор российского и американского президентов. По итогам беседы Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Он также отметил, что достижение компромисса потребует усилий от обеих сторон.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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