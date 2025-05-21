ТАСС: Украина может изменить состав переговорной группы с Россией
Украинская сторона, вероятно, пересмотрит состав своей делегации для дальнейших переговоров по меморандуму о будущем мирном соглашении с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.
По словам собеседника агентства, в нынешнем составе украинской делегации, участвовавшей во встрече в Стамбуле 16 мая, не хватает политиков с необходимым опытом, что ставит под вопрос эффективность ее участия в дальнейших этапах диалога.
Источник также предположил, что ключевыми фигурами при формировании нового состава могут стать представители различных украинских и зарубежных центров влияния. В частности, активную роль может сыграть глава офиса украинского президента Андрей Ермак, которому, как отмечается, «нужны доверенные люди для контроля над процессом».
Среди возможных кандидатов в переговорную группу называются экс-министр обороны Алексей Резников, депутат Верховной рады и глава комитета по международным делам Александр Мережко, а также представители силовых структур с политическим и правовым опытом. От западных партнеров могут быть предложены свои наблюдатели, в том числе, по словам источника, не исключено влияние США.
19 мая состоялся третий с начала года телефонный разговор российского и американского президентов. По итогам беседы Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Он также отметил, что достижение компромисса потребует усилий от обеих сторон.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта.