Трамп заявил о бессмысленности G20 без США
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность поездки на саммит G20 в Южной Африке, отметил, что без участия США эта встреча теряет свое значение.
«У нас есть G7. Важно, чтобы США участвовали в обеих группах. Я думаю, что без США… я действительно считаю, что это не так важно. Это уже не та же встреча», – заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможной поездке на саммит G20 в ЮАР.
Трамп также раскритиковал исключение России из группы G8. «G7 раньше была G8, но, как гениально, они выбросили Россию. Было бы намного лучше, если бы Россия осталась… потому что, если бы Россия была в составе, этого конфликта, вероятно, не было бы. И если бы у нас был другой президент, конфликта тоже не было бы», – сказал он.
20 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США не будут участвовать в G20 в этом году, организованном Южной Африкой, ни на уровне министерства иностранных дел, ни на уровне президента. Рубио пояснил, что это связано с расхождением позиций США и ЮАР по политике южноафриканских властей.
14 мая стало известно, что Белый дом запрещает госагентствам США работать на мероприятиях G20. Об этом писала The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Как отметила газета, этот шаг последовал за публичными угрозами президента Трампа бойкотировать саммит из-за утверждений о том, что правительство ЮАР «отбирает у белых южноафриканцев земли в связи с новым законом об экспроприации».
15 марта госдеп объявил персоной нон грата посла ЮАР в США Эмрахима Расула за его враждебное отношение к США и американскому президенту Трампу. Тогда американские СМИ писали, что Расул заявил участникам семинара по внешней политике, что Трамп возглавляет движение сторонников превосходства белой расы в Америке и по всему миру.