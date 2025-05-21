Трамп заявил о бессмысленности G20 без США

Трамп также раскритиковал исключение России из группы G8. «G7 раньше была G8, но, как гениально, они выбросили Россию. Было бы намного лучше, если бы Россия осталась… потому что, если бы Россия была в составе, этого конфликта, вероятно, не было бы. И если бы у нас был другой президент, конфликта тоже не было бы», – сказал он.