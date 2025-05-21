Захарова сыронизировала над поездкой Зеленского в ЮАР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала в своем Telegram-канале по поводу поездки украинского президента Владимира Зеленского в Южную Африку.
«Так у него гастроли», – написала она, комментируя недоумение президента США Дональда Трампа поездкой Зеленского в ЮАР.
Ранее Трамп с иронией отреагировал на известие о том, что Зеленский находится с визитом в Южной Африке. «Я позвонил Зеленскому, и мне сказали, что он в Южной Африке. Я спросил: что, черт возьми, он там делает?» – сказал Трамп.
Президент ЮАР Сирила Рамафоса в ответ пояснил, что Зеленский разговаривал с представителями его страны.