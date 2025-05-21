Захарова сыронизировала над поездкой Зеленского в ЮАР

Ранее Трамп с иронией отреагировал на известие о том, что Зеленский находится с визитом в Южной Африке. «Я позвонил Зеленскому, и мне сказали, что он в Южной Африке. Я спросил: что, черт возьми, он там делает?» – сказал Трамп.