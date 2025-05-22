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Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

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Президент РФ Владимир Путин позвонил главному тренеру хоккейного клуба «Локомотив» Игорю Никитину. Глава государства поздравил его, тренерский состав и команду клуба с победой в Кубке Гагарина. Об этом сообщает Кремль.

21 мая «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, сообщал ТАСС. Команда одержала победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:1 в овертайме. 

«Локомотив» дважды играл в финале Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» (0-4), а в 2009 г. уступил «Ак Барсу» (3-4). 

Кубок Гагарина разыгрывался в 16-й раз, и «Локомотив» стал восьмой командой, сумевшей заполучить этот трофей. Трижды кубок выигрывали московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Дважды трофей завоевывали московское «Динамо» и петербургский СКА, а по одному разу – омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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