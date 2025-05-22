Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина
Президент РФ Владимир Путин позвонил главному тренеру хоккейного клуба «Локомотив» Игорю Никитину. Глава государства поздравил его, тренерский состав и команду клуба с победой в Кубке Гагарина. Об этом сообщает Кремль.
21 мая «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, сообщал ТАСС. Команда одержала победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:1 в овертайме.
«Локомотив» дважды играл в финале Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» (0-4), а в 2009 г. уступил «Ак Барсу» (3-4).
Кубок Гагарина разыгрывался в 16-й раз, и «Локомотив» стал восьмой командой, сумевшей заполучить этот трофей. Трижды кубок выигрывали московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Дважды трофей завоевывали московское «Динамо» и петербургский СКА, а по одному разу – омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».