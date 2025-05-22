Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Кубок Гагарина разыгрывался в 16-й раз, и «Локомотив» стал восьмой командой, сумевшей заполучить этот трофей. Трижды кубок выигрывали московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Дважды трофей завоевывали московское «Динамо» и петербургский СКА, а по одному разу – омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».