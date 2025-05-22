Алжир официально стал членом банка БРИКС

Страна сдала на хранение документ о присоединении в соответствии с положениями устава НБР 19 мая. По словам президента банка БРИКС Дилмы Русефф, Алжир играет значимую роль не только в экономике Северной Африки, но и в глобальном масштабе, что поспособствует укреплению позиций НБР на мировой финансовой арене.