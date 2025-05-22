Алжир официально стал членом банка БРИКС
Алжир официально стал полноправным членом Нового банка развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщается на сайте организации.
Страна сдала на хранение документ о присоединении в соответствии с положениями устава НБР 19 мая. По словам президента банка БРИКС Дилмы Русефф, Алжир играет значимую роль не только в экономике Северной Африки, но и в глобальном масштабе, что поспособствует укреплению позиций НБР на мировой финансовой арене.
«Вместе с Алжиром мы будем работать над финансированием значимых проектов, которые способствуют прогрессу, улучшают жизнь людей и вносят вклад в развитие», – добавила Русефф.
16 мая президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что страна начала процесс присоединения к НБР БРИКС.
Новый банк развития был учрежден странами БРИКС в 2015 г. с целью мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах объединения и в других развивающихся странах.