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Алжир официально стал членом банка БРИКС

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Алжир официально стал полноправным членом Нового банка развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщается на сайте организации.

Страна сдала на хранение документ о присоединении в соответствии с положениями устава НБР 19 мая. По словам президента банка БРИКС Дилмы Русефф, Алжир играет значимую роль не только в экономике Северной Африки, но и в глобальном масштабе, что поспособствует укреплению позиций НБР на мировой финансовой арене.

«Вместе с Алжиром мы будем работать над финансированием значимых проектов, которые способствуют прогрессу, улучшают жизнь людей и вносят вклад в развитие», – добавила Русефф.

16 мая президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что страна начала процесс присоединения к НБР БРИКС.

Новый банк развития был учрежден странами БРИКС в 2015 г. с целью мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах объединения и в других развивающихся странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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