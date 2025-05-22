В Кремле не обсуждаются предложения по изменению Конституции
Предложения по изменениям в Конституции не звучат в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, я, честно говоря, не слышал, что они звучат. Я знаю, что было заявление [заместителя председателя Госдумы РФ Петра] Толстого, а потом ничего не звучит», – отметил Песков. Он добавил, что нужно понимать, о каких изменениях точно идет речь, чтобы выразить к ним какое-либо отношение.
19 мая Толстой сообщил, что Конституцию РФ неизбежно ожидают изменения. Он напомнил, что пять лет назад в основной документ страны уже были внесены поправки, будущие изменения могут быть еще существеннее.
12 декабря 2023 г. исполнилось 30 лет со дня принятия Конституции России. Президент РФ Владимир Путин комментировал, что основной закон страны успешно выполняет свою функцию, стабилизируя государство и защищая права граждан. По его словам, Конституция сыграла важную роль в сохранении целостности России.