В Кремле не обсуждаются предложения по изменению Конституции

«Вы знаете, я, честно говоря, не слышал, что они звучат. Я знаю, что было заявление [заместителя председателя Госдумы РФ Петра] Толстого, а потом ничего не звучит», – отметил Песков. Он добавил, что нужно понимать, о каких изменениях точно идет речь, чтобы выразить к ним какое-либо отношение.