Крейсер «Архангельск» запустил крылатую ракету на 600 км из Баренцева моря
Атомный подводный крейсер Северного флота «Архангельск» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ракеты была запущена из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. «Калибр» преодолел более 600 км до мишенной позиции. Стрельба состоялась в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.
«По данным объективного контроля ракетная стрельба выполнена успешно с подтверждением всех полетных и технических параметров», – указано в сообщении военного ведомства.
Атомная подлодка «Архангельск» проекта 885М вышла в море на заводские ходовые испытания в середине июня 2024 г. В конце декабря прошлого года подлодку четвертого поколения проекта «Ясень-М» «Архангельск» торжественно передали Военно-морскому флоту России.
«Архангельск» – третий серийный атомный подводный ракетный крейсер в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». «Архангельск» стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной предприятием ОСК «Севмаш».