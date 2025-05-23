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Крейсер «Архангельск» запустил крылатую ракету на 600 км из Баренцева моря

Ведомости

Атомный подводный крейсер Северного флота «Архангельск» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ракеты была запущена из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. «Калибр» преодолел более 600 км до мишенной позиции. Стрельба состоялась в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

«По данным объективного контроля ракетная стрельба выполнена успешно с подтверждением всех полетных и технических параметров», – указано в сообщении военного ведомства.

Атомная подлодка «Архангельск» проекта 885М вышла в море на заводские ходовые испытания в середине июня 2024 г. В конце декабря прошлого года подлодку четвертого поколения проекта «Ясень-М» «Архангельск» торжественно передали Военно-морскому флоту России.

«Архангельск» – третий серийный атомный подводный ракетный крейсер в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». «Архангельск» стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной предприятием ОСК «Севмаш».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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