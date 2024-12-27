Военно-морскому флоту передали атомную подлодку «Архангельск»
Атомную подводную лодку 4-го поколения проекта «Ясень-М» «Архангельск» торжественно передали Военно-морскому флоту России. Об этом сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации.
Атомный подводный крейсер «Архангельск» – третий серийный атомный подводный ракетный крейсер в линейке многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». «Архангельск» стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной предприятием ОСК «Севмаш».
«Корабли этого проекта успешно выполняют задачи на Тихоокеанском и Северном флотах, с честью и гордостью несут Андреевский флаг во всех районах Мирового океана», – заявил на торжественной церемонии главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев.
АПЛ «Архангельск» проекта 885М вышла в море на заводские ходовые испытания в середине июня. «Архангельск» был выведен из эллинга северодвинского «Севмаша» в ноябре 2023 г. для достройки на плаву. Субмарины проекта 885М «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проектов 885/885М уже были переданы флоту.