Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), экспорт российского оружия в 2019-2023 гг. упал на 53% по сравнению с 2014-2018 гг. Доля РФ на мировом рынке составила 11%. Россию опережают Франция (рост на 47%, доля в мировом экспорте – 11%) и США (+17%, доля в мировом экспорте – 42%).