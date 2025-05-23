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Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству

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Президент Владимир Путин 23 мая проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будут подводиться итоги ВТС за 2024 г. и, конечно же, обсуждаться перспективы развития военно-технического сотрудничества, экспорта российских вооружений и так далее», – рассказал Песков о ходе заседания.

В 2024 г. были подписаны контракты на поставку иностранным заказчикам более 30 наименований современных образцов российского вооружения и военной техники. По данным «Рособоронэкспорта», портфель заказов на экспорт вооружения остается на рекордном уровне в $55 млрд.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), экспорт российского оружия в 2019-2023 гг. упал на 53% по сравнению с 2014-2018 гг. Доля РФ на мировом рынке составила 11%. Россию опережают Франция (рост на 47%, доля в мировом экспорте – 11%) и США (+17%, доля в мировом экспорте – 42%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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