Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Президент Владимир Путин 23 мая проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Будут подводиться итоги ВТС за 2024 г. и, конечно же, обсуждаться перспективы развития военно-технического сотрудничества, экспорта российских вооружений и так далее», – рассказал Песков о ходе заседания.
В 2024 г. были подписаны контракты на поставку иностранным заказчикам более 30 наименований современных образцов российского вооружения и военной техники. По данным «Рособоронэкспорта», портфель заказов на экспорт вооружения остается на рекордном уровне в $55 млрд.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), экспорт российского оружия в 2019-2023 гг. упал на 53% по сравнению с 2014-2018 гг. Доля РФ на мировом рынке составила 11%. Россию опережают Франция (рост на 47%, доля в мировом экспорте – 11%) и США (+17%, доля в мировом экспорте – 42%).