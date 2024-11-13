«Рособоронэкспорт» ожидает продолжения рекордных объемов заказов на вооружение
Портфель заказов на экспорт российского вооружения остается на рекордном уровне в $55 млрд, в 2024 г. были подписаны контракты на поставку иностранным заказчикам более 30 наименований современных образцов вооружения и военной техники. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
По словам Михеева, удержание портфеля заказов на рекордном уровне показывает большой интерес к российской продукции военного назначения. 13 августа Михеев заявил, что госкомпания прекратила сотрудничество с недружественными странами, уточнив, что она продолжает работать с партнерами из числа стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Европы.
12 августа директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов иностранных государств на российское вооружение с 2022 г. превысил $60 млрд. В феврале 2024 г. Михеев сообщил, что «Рособоронэкспорт» увеличил портфель заказов до рекордного объема в $55 млрд.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал в марте 2024 г. данные, согласно которым экспорт российского оружия в 2019-2023 гг. упал на 53% по сравнению с 2014-2018 гг. Россия впервые опустилась на третье место по этому показателю.