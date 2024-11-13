«Рособоронэкспорт» ожидает продолжения рекордных объемов заказов на вооружение

Портфель заказов на экспорт российского вооружения остается на рекордном уровне в $55 млрд, в 2024 г. были подписаны контракты на поставку иностранным заказчикам более 30 наименований современных образцов вооружения и военной техники. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.