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«Рособоронэкспорт» ожидает продолжения рекордных объемов заказов на вооружение

Ведомости

Портфель заказов на экспорт российского вооружения остается на рекордном уровне в $55 млрд, в 2024 г. были подписаны контракты на поставку иностранным заказчикам более 30 наименований современных образцов вооружения и военной техники. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По словам Михеева, удержание портфеля заказов на рекордном уровне показывает большой интерес к российской продукции военного назначения. 13 августа Михеев заявил, что госкомпания прекратила сотрудничество с недружественными странами, уточнив, что она продолжает работать с партнерами из числа стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Европы.

12 августа директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов иностранных государств на российское вооружение с 2022 г. превысил $60 млрд. В феврале 2024 г. Михеев сообщил, что «Рособоронэкспорт» увеличил портфель заказов до рекордного объема в $55 млрд.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал в марте 2024 г. данные, согласно которым экспорт российского оружия в 2019-2023 гг. упал на 53% по сравнению с 2014-2018 гг. Россия впервые опустилась на третье место по этому показателю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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