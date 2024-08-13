«Рособоронэкспорт» прекратил сотрудничество с недружественными странами
«Рособоронэкспорт» прекратил сотрудничество с недружественными России странами Запада из-за нарушения обязательств по реэкспорту, сообщил директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью ТАСС.
«Рособоронэкспорт прекратил сотрудничество с недружественными России странами Западной Европы и Северной Америки, в том числе в связи с нарушениями ими обязательств по реэкспорту российской продукции и введенными санкционными ограничениями», – сказал он.
Госкомпания продолжает сотрудничество с партнерами из числа стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Европы, уточнил Михеев.
12 августа директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов иностранных государств на российское вооружение с 2022 г. превысил $60 млрд. В феврале 2024 г. Михеев сообщил, что «Рособоронэкспорт» увеличил портфель заказов до рекордного объема в $55 млрд.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал в марте 2024 г. данные, согласно которым экспорт российского оружия в 2019-2023 гг. упал на 53% по сравнению с 2014-2018 гг. Россия впервые опустилась на третье место по этому показателю.