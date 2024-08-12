Портфель экспортных заказов на российское вооружение превысил $60 млрд

Портфель экспортных заказов на российское вооружение превысил $60 млрдЗаказчиков интересуют авиационная техника и ПВО
Портфель заказов иностранных государств на российское вооружение с 2022 г. превысил $60 млрд. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«Наибольший интерес проявляется заказчиками к авиационной технике и технике противовоздушной обороны. В этой связи основной прирост объема обязательств происходит за счет контрактов авиационной тематики и по линии ПВО», – уточнил Шугаев (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, российская система военно-технического сотрудничества, которая на протяжении многих лет находится под санкционным давлением, совершенствует методы работы, что позволяет противостоять введенным ограничениям. В этом направлении достигнуты хорошие результаты: внедряются альтернативные схемы взаиморасчетов, совершенствуется система страхования международных перевозок грузов и обеспечивается защита интересов партнеров. На государственном уровне создаются международные экономические организации, финансовой политикой которых предусмотрен отказ от американского доллара. Вступить в них стремится все большее число стран, отметил директор ФСВТС.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованным в марте 2024 г., экспорт российского оружия в 2019-2023 гг. упал на 53% по сравнению с 2014-2018 гг. Россия впервые опустилась на третье место по этому показателю.
Доля России на мировом рынке составила 11%. РФ опережают Франция (рост на 47%, доля в мировом экспорте – 11%) и США (+17%, доля в мировом экспорте – 42%). В десятку крупнейших мировых экспортеров вооружений также входят Италия (+86%, 4,3% мирового рынка), Южная Корея (+12%, 2% мирового рынка), Китай (-5,3%, доля в мире – 5,8%), Германия (-14%, 5,6%), Великобритания (-14%; 3,7%), Испания (-3,3%; 2,7%) и Израиль (-25%; 2,4%).