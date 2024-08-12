Портфель экспортных заказов на российское вооружение превысил $60 млрд

По его словам, российская система военно-технического сотрудничества, которая на протяжении многих лет находится под санкционным давлением, совершенствует методы работы, что позволяет противостоять введенным ограничениям. В этом направлении достигнуты хорошие результаты: внедряются альтернативные схемы взаиморасчетов, совершенствуется система страхования международных перевозок грузов и обеспечивается защита интересов партнеров. На государственном уровне создаются международные экономические организации, финансовой политикой которых предусмотрен отказ от американского доллара. Вступить в них стремится все большее число стран, отметил директор ФСВТС.