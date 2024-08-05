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Россия обсуждала с США поставки оружия в недружественные Вашингтону страны

Ведомости

Россия неоднократно поднимала вопрос поставок оружия в недружественные Вашингтону страны во время консультаций с США, сообщил посол РФ в стране Анатолий Антонов.

«Скажу сразу, что этот вопрос поднимался российской стороной несколько раз в различного рода консультациях, в том числе мною лично, где, в частности что касается меня, я говорил о двойных стандартах американцев», – сказал он (цитата по ТАСС).

Согласно позиции США, намерение России поставлять оружие недружественным Вашингтону странам – путь к эскалации, отметил Антонов. В то же время поставки американского оружия Украине считаются нормальной практикой, Москва не согласна с этой логикой, заключил дипломат.

В мае президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России американским оружием. При этом ВСУ могут бить только по российским объектам, которые располагаются в приграничных с Харьковской областью регионах. В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает асимметричные действия на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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