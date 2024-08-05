Россия обсуждала с США поставки оружия в недружественные Вашингтону страны
Россия неоднократно поднимала вопрос поставок оружия в недружественные Вашингтону страны во время консультаций с США, сообщил посол РФ в стране Анатолий Антонов.
«Скажу сразу, что этот вопрос поднимался российской стороной несколько раз в различного рода консультациях, в том числе мною лично, где, в частности что касается меня, я говорил о двойных стандартах американцев», – сказал он (цитата по ТАСС).
Согласно позиции США, намерение России поставлять оружие недружественным Вашингтону странам – путь к эскалации, отметил Антонов. В то же время поставки американского оружия Украине считаются нормальной практикой, Москва не согласна с этой логикой, заключил дипломат.
В мае президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России американским оружием. При этом ВСУ могут бить только по российским объектам, которые располагаются в приграничных с Харьковской областью регионах. В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает асимметричные действия на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории.