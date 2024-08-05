Представитель ВСУ заявил о разрешении США бить ракетами только по Белгороду
США разрешили Украине наносить удары американскими ракетами только по Белгороду. Об этом сообщил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев, его слова приводит газета El Pais.
В публикации отмечается, что Киев уже начал применять американские ракеты для ударов по целям на территории России. При этом США не давали разрешения использовать их для ударов вглубь страны. «Мы можем достигать Белгорода, не дальше», – заявил Саранцев в комментарии изданию.
В мае президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России американским оружием, но исключительно в районе Харькова. При этом Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России. В июне в Белом доме уточнили, что ВСУ могут наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь шла только о районах, которые граничат с Харьковской областью.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. Он добавил, что Россия в ответ на поставки оружия Киеву также будет совершенствовать системы противовоздушной обороны.