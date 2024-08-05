Представитель ВСУ заявил о разрешении США бить ракетами только по Белгороду

В мае президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России американским оружием, но исключительно в районе Харькова. При этом Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России. В июне в Белом доме уточнили, что ВСУ могут наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь шла только о районах, которые граничат с Харьковской областью.