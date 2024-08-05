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Представитель ВСУ заявил о разрешении США бить ракетами только по Белгороду

Ведомости

США разрешили Украине наносить удары американскими ракетами только по Белгороду. Об этом сообщил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев, его слова приводит газета El Pais.

В публикации отмечается, что Киев уже начал применять американские ракеты для ударов по целям на территории России. При этом США не давали разрешения использовать их для ударов вглубь страны. «Мы можем достигать Белгорода, не дальше», – заявил Саранцев в комментарии изданию.

В мае президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России американским оружием, но исключительно в районе Харькова. При этом Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России. В июне в Белом доме уточнили, что ВСУ могут наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь шла только о районах, которые граничат с Харьковской областью. 

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассматривает асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. Он добавил, что Россия в ответ на поставки оружия Киеву также будет совершенствовать системы противовоздушной обороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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