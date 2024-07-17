МИД: Киев получил карт-бланш от США на удары по территории России
США дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение ударов по территории России. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.
«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», – отметил дипломат.
Полищук выразил мнение, что США по-прежнему рассчитывают нанести России «стратегическое поражение» и при этом «отсидеться в безопасности за океаном». По его словам, последствия «подобного самообмана» могут быть непредсказуемыми как для США, так и для всего мира.
Нет сомнений, что целенаведение при ракетной атаке на Севастополь осуществляли американцы, используя «барражировавший в том районе беспилотник», добавил дипломат. Российская сторона послала послу США в Москве и американским властям «предельно четкий сигнал, что возмездие за теракт будет неотвратимым». Полищук подчеркнул, что безопасность Крыма является приоритетом и для этого «делается все».
В конце мая президент США Джо Байден тайно позволил Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – американским оружием. При этом Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России.
3 июня в Белом доме добавили, что Вашингтон разрешил ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь шла только о районах, которые граничат с Харьковской областью. 21 июня The Washington Post утверждала, что США позволили ВСУ бить американским оружием на расстоянии до 100 км от границы. Несмотря на попытки Украины добиться отмены ограничений, Байден выразил мнение, что в расширении географии ударов вглубь России нет смысла.
Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».