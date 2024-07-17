МИД: Киев получил карт-бланш от США на удары по территории России

Полищук выразил мнение, что США по-прежнему рассчитывают нанести России «стратегическое поражение» и при этом «отсидеться в безопасности за океаном». По его словам, последствия «подобного самообмана» могут быть непредсказуемыми как для США, так и для всего мира.