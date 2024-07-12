Байден счел бессмысленными гипотетические удары ВСУ по Москве и Кремлю
США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием «вблизи границы внутри России», но в расширении географии ударов вглубь России нет смысла. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
«Если бы он [президент Украины Владимир Зеленский] мог ударить по Москве, ударить по Кремлю, был бы в этом смысл? Не было бы», – подчеркнул Байден.
В конце мая Байден тайно позволил Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – американским оружием. При этом Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России.
3 июня в Белом доме добавили, что Вашингтон разрешил ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь шла только о районах, которые граничат с Харьковской областью. 21 июня The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы. По данным Associated Press, Украина добивается отмены ограничения и на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России.
Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».