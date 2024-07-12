Байден счел бессмысленными гипотетические удары ВСУ по Москве и Кремлю

3 июня в Белом доме добавили, что Вашингтон разрешил ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь шла только о районах, которые граничат с Харьковской областью. 21 июня The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы. По данным Associated Press, Украина добивается отмены ограничения и на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России.