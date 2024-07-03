Госдеп назвал условие, при котором ВСУ разрешат увеличить дальность ударов по РФ
В случае расширении российского наступления на Украине США позволят ВСУ увеличить дальность ударов по России. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен во время слушаний в комитете палаты представителей по международным отношениям.
«Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, <...> если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии», – отметил он.
30 мая Politico сообщила, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – американским оружием. При этом, по словам источника, Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России. 3 июня в Белом доме добавили, что Вашингтон разрешил ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь шла только о районах, которые граничат с Харьковской областью.
При этом 21 июня The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы. В то же время неназванные украинские чиновники утверждали, что этого расстояния все равно недостаточно, чтобы атаковать ключевые российские аэродромы. Associated Press писала, что Украина добивается от США отмены ограничения и на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.
Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
В Кремле подчеркнули, что создание буферной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов.