Госдеп назвал условие, при котором ВСУ разрешат увеличить дальность ударов по РФ

При этом 21 июня The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы. В то же время неназванные украинские чиновники утверждали, что этого расстояния все равно недостаточно, чтобы атаковать ключевые российские аэродромы. Associated Press писала, что Украина добивается от США отмены ограничения и на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.