Песков: ударами по мирным объектам Киев показывает свою сущность
Киев продолжает враждебные действия, атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что средства противовоздушной обороны РФ эффективно борется с атаками украинских сил.
«Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае», – сказал Песков.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже несколько дней бесперебойно пытаются атаковать российские регионы с использованием беспилотников. Согласно информации Минобороны РФ, с 20:00 мск 20 мая силы ПВО уничтожили 756 дронов. С вечера 22 мая российские военные сбили 112 беспилотников над Московским регионом, Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской областями, Крымом и др.
За последние три дня Росавиация 38 раз вводила ограничения на работу аэропортов. Мера неоднократно вводилась в отношении всех столичных аэропортов («Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский» и «Внуково»), аэропортов Тамбова, Самары, Владимира, Ярославля, Иванова.