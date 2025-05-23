Песков: ударами по мирным объектам Киев показывает свою сущность

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже несколько дней бесперебойно пытаются атаковать российские регионы с использованием беспилотников. Согласно информации Минобороны РФ, с 20:00 мск 20 мая силы ПВО уничтожили 756 дронов. С вечера 22 мая российские военные сбили 112 беспилотников над Московским регионом, Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской областями, Крымом и др.