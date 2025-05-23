Что известно о масштабной атаке беспилотников на Россию и ее последствиях

С 20 мая украинские беспилотники бесперебойно атакуют регионы России. Последний раз массовый запуск дронов совершался в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в начале мая. Сейчас, как и в прошлый раз, нападения парализовали стабильную работу российских аэропортов – Росавиация регулярно сообщает о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов.