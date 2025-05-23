Что известно о масштабной атаке беспилотников на Россию и ее последствиях

Что известно о масштабной атаке беспилотников на Россию и ее последствияхСилы ПВО сбили свыше 700 дронов за три дня, аэропорты закрывались почти 40 раз
С 20 мая украинские беспилотники бесперебойно атакуют регионы России. Последний раз массовый запуск дронов совершался в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в начале мая. Сейчас, как и в прошлый раз, нападения парализовали стабильную работу российских аэропортов – Росавиация регулярно сообщает о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
Сколько сбито беспилотников
По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 20 мая средствами ПВО были сбиты 756 дронов. С вечера 22 мая были перехвачены 112 беспилотников над Московским регионом, Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской областями, Крымом и др.
Обломки беспилотников были обнаружены по всей территории Московской области. Минобороны сообщает об отражении атаки 109 беспилотников над Московской областью с вечера 20 мая. Дроны были сбиты в Раменском, Бронницах, Коломне, Солнечногорске, Щелковском районе, Ивантеевке, Пушкино, Ногинском районе и др.
Повреждения от нападения БПЛА в Туле с 20 мая получили порядка 20 жилых домов, в регионе пострадали два человека, они госпитализированы, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Всего за этот период в Тульской области зафиксировано 16 воздушных атак, в ходе которых сбито 53 беспилотника.
После падения БПЛА на промзону в Ельце Липецкой области пострадали восемь человек, сообщал губернатор региона Игорь Артамонов ночью 23 мая. Также один беспилотник упал на жилой дом, повреждения получили 20 квартир.
В Орловской области после атаки украинских дронов было повреждено здание Болховского завода полупроводниковых приборов.
Работа аэропортов
По сообщениям Росавиации, за последние три дня ограничения на работу аэропортов вводились 38 раз. Первые ограничения были введены в аэропорту Калуги («Грабцево») вечером 20 мая. Позже они неоднократно вводились в отношении всех столичных аэропортов («Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский» и «Внуково»), аэропортов Тамбова, Самары, Владимира, Ярославля, Иванова.
В Росавиации предупредили, что во время ограничений возможны уходы самолетов, выполняющих рейсы в воздушные гавани московского региона, на запасные аэродромы. 22 мая сообщалось, что из-за ограничений на запасные аэродромы в общей сложности ушли 82 самолета.
22 мая столичных аэропортах были задержаны более 160 рейсов. После стабилизации работы аэропортов авиакомпаниям потребуется от одного до трех дней на восстановление графика полетов.
Ограничения на работу интернета
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский 22 мая заявил, что власти ограничили работу мобильного интернета в регионе в целях безопасности.
Доступ к мобильному интернету был ограничен в Орловской области. Как пояснил губернатор Андрей Клычков, меры вводятся на фоне атак беспилотников. Доступ будет восстановлен «как только оперативная обстановка позволит».
Ограничения на работу интернета ввели и во Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях.