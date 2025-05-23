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Что известно о масштабной атаке беспилотников на Россию и ее последствиях

Силы ПВО сбили свыше 700 дронов за три дня, аэропорты закрывались почти 40 раз
Максим Цуланов
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

С 20 мая украинские беспилотники бесперебойно атакуют регионы России. Последний раз массовый запуск дронов совершался в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в начале мая. Сейчас, как и в прошлый раз, нападения парализовали стабильную работу российских аэропортов – Росавиация регулярно сообщает о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Сколько сбито беспилотников

  • По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 20 мая средствами ПВО были сбиты 756 дронов. С вечера 22 мая были перехвачены 112 беспилотников над Московским регионом, Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской областями, Крымом и др.

  • Обломки беспилотников были обнаружены по всей территории Московской области. Минобороны сообщает об отражении атаки 109 беспилотников над Московской областью с вечера 20 мая. Дроны были сбиты в Раменском, Бронницах, Коломне, Солнечногорске, Щелковском районе, Ивантеевке, Пушкино, Ногинском районе и др.

  • Повреждения от нападения БПЛА в Туле с 20 мая получили порядка 20 жилых домов, в регионе пострадали два человека, они госпитализированы, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Всего за этот период в Тульской области зафиксировано 16 воздушных атак, в ходе которых сбито 53 беспилотника.

  • После падения БПЛА на промзону в Ельце Липецкой области пострадали восемь человек, сообщал губернатор региона Игорь Артамонов ночью 23 мая. Также один беспилотник упал на жилой дом, повреждения получили 20 квартир.

  • В Орловской области после атаки украинских дронов было повреждено здание Болховского завода полупроводниковых приборов. 

Работа аэропортов

  • По сообщениям Росавиации, за последние три дня ограничения на работу аэропортов вводились 38 раз. Первые ограничения были введены в аэропорту Калуги («Грабцево») вечером 20 мая. Позже они неоднократно вводились в отношении всех столичных аэропортов («Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский» и «Внуково»), аэропортов Тамбова, Самары, Владимира, Ярославля, Иванова.

  • В Росавиации предупредили, что во время ограничений возможны уходы самолетов, выполняющих рейсы в воздушные гавани московского региона, на запасные аэродромы. 22 мая сообщалось, что из-за ограничений на запасные аэродромы в общей сложности ушли 82 самолета.

  • 22 мая столичных аэропортах были задержаны более 160 рейсов. После стабилизации работы аэропортов авиакомпаниям потребуется от одного до трех дней на восстановление графика полетов.

Ограничения на работу интернета

  • Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский 22 мая заявил, что власти ограничили работу мобильного интернета в регионе в целях безопасности.

  • Доступ к мобильному интернету был ограничен в Орловской области. Как пояснил губернатор Андрей Клычков, меры вводятся на фоне атак беспилотников. Доступ будет восстановлен «как только оперативная обстановка позволит».

  • Ограничения на работу интернета ввели и во Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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