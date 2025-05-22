Более 160 рейсов задержаны в московских аэропортах

Причиной стали ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Московском авиаузле. Это происходит на фоне беспилотных атак ВСУ. В ночь на 22 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 105 украинских БПЛА самолетного типа. Над Московским регионом было уничтожено 35 дронов. В связи с атакой Росавиация временно ограничивала работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево».