Более 160 рейсов задержаны в московских аэропортах
Сегодня утром в московских аэропортах были задержаны более 160 рейсов. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Задержки по аэропортам:
В «Домодедово» – 71 рейс.
В «Шереметьево» – 72 рейса.
Во «Внуково» – 19 рейсов.
Причиной стали ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Московском авиаузле. Это происходит на фоне беспилотных атак ВСУ. В ночь на 22 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 105 украинских БПЛА самолетного типа. Над Московским регионом было уничтожено 35 дронов. В связи с атакой Росавиация временно ограничивала работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево».
Росавиация также сообщила, что из-за ограничений, которые вводились в московских аэропортах, на запасные аэродромы в общей сложности ушли 82 самолета.