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Более 160 рейсов задержаны в московских аэропортах

Ведомости

Сегодня утром в московских аэропортах были задержаны более 160 рейсов. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Задержки по аэропортам:

  • В «Домодедово» – 71 рейс.

  • В «Шереметьево» – 72 рейса.

  • Во «Внуково» – 19 рейсов.

Причиной стали ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Московском авиаузле. Это происходит на фоне беспилотных атак ВСУ. В ночь на 22 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 105 украинских БПЛА самолетного типа. Над Московским регионом было уничтожено 35 дронов. В связи с атакой Росавиация временно ограничивала работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». 

Росавиация также сообщила, что из-за ограничений, которые вводились в московских аэропортах, на запасные аэродромы в общей сложности ушли 82 самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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