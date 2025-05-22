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Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над регионами России. Атаки были отражены с 00.00 до 05.30 мск, сообщает Минобороны РФ.

В небе над Московским регионом было ликвидировано 35 БПЛА, над Орловской областью – 14. В Курской области военные Вооруженных сил (ВС) РФ сбили 12 беспилотников, в Белгородской – 11. Еще 10 БПЛА были ликвидированы в Тульской области, девять – в Калужской. Семь беспилотников уничтожены в Воронежской области и по три – над Липецкой и Смоленской областями. Еще один БПЛА российские военные сбили над территорией Брянской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что украинский беспилотник врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе Тулы. Обломки БПЛА также повредили жилые и нежилые здания по ряду адресов в облцентре. Легкие ранения получили два человека. Кроме того, обломки беспилотника упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Оружейник» на улице Кутузова в Туле: одна из частей может содержать взрывчатые вещества.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, БПЛА были уничтожены на территориях Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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