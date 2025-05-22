Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над регионами РФ

В небе над Московским регионом было ликвидировано 35 БПЛА, над Орловской областью – 14. В Курской области военные Вооруженных сил (ВС) РФ сбили 12 беспилотников, в Белгородской – 11. Еще 10 БПЛА были ликвидированы в Тульской области, девять – в Калужской. Семь беспилотников уничтожены в Воронежской области и по три – над Липецкой и Смоленской областями. Еще один БПЛА российские военные сбили над территорией Брянской области.