Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над регионами России. Атаки были отражены с 00.00 до 05.30 мск, сообщает Минобороны РФ.
В небе над Московским регионом было ликвидировано 35 БПЛА, над Орловской областью – 14. В Курской области военные Вооруженных сил (ВС) РФ сбили 12 беспилотников, в Белгородской – 11. Еще 10 БПЛА были ликвидированы в Тульской области, девять – в Калужской. Семь беспилотников уничтожены в Воронежской области и по три – над Липецкой и Смоленской областями. Еще один БПЛА российские военные сбили над территорией Брянской области.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что украинский беспилотник врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе Тулы. Обломки БПЛА также повредили жилые и нежилые здания по ряду адресов в облцентре. Легкие ранения получили два человека. Кроме того, обломки беспилотника упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Оружейник» на улице Кутузова в Туле: одна из частей может содержать взрывчатые вещества.
По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, БПЛА были уничтожены на территориях Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.