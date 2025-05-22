АТОР: авиакомпаниям потребуется от одного до трех дней на восстановление графика
После стабилизации работы аэропортов авиакомпаниям потребуется от одного до трех дней на восстановление графика полетов. Об этом сообщил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Мурадян уточнил, что задержки российских авиаперевозчиков составляют в среднем два с половиной часа. У иностранных авиакомпаний они могут достигать восемь-девять часов. Задержки усугубляются особенностями работы летных экипажей. Летное время пилотов строго нормировано. Если оно заканчивается, экипаж не может продолжить полет.
«Соответственно компаниям, у которых нет сменного экипажа, готового незамедлительно приступить к полетам, сложнее вернуться в расписание», – отметил вице-президент АТОР.
При этом ситуация сейчас не выглядит настолько критической, как была 7 мая, когда небо закрывалось активнее и план ковер вводился на больших территориях. Экипажи и аэропорты были подготовлены к подобным ситуациям, что должно позволить им войти в расписание полетов быстрее.
Вооруженные силы Украины второй день подряд проводят массированные попытки нанести удары беспилотниками по целям в разных регионах России. Всего в ночь на 22 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 105 БПЛА. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что утром в столичных аэропортах были задержаны более 160 рейсов. По данным Росавиации, из-за ограничений на запасные аэродромы в общей сложности ушли 82 самолета.
6 мая вводились ограничения на работу многих аэропортов Центральной России. Причиной этому также стала интенсивная атака на российские регионы со стороны Украины. С трудностями в работе столкнулись все московские аэропорты. Через сутки после начала массированных атак в АТОР сообщали, что ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.