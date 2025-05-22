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АТОР: авиакомпаниям потребуется от одного до трех дней на восстановление графика

Ведомости

После стабилизации работы аэропортов авиакомпаниям потребуется от одного до трех дней на восстановление графика полетов. Об этом сообщил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Мурадян уточнил, что задержки российских авиаперевозчиков составляют в среднем два с половиной часа. У иностранных авиакомпаний они могут достигать восемь-девять часов. Задержки усугубляются особенностями работы летных экипажей. Летное время пилотов строго нормировано. Если оно заканчивается, экипаж не может продолжить полет.

«Соответственно компаниям, у которых нет сменного экипажа, готового незамедлительно приступить к полетам, сложнее вернуться в расписание», – отметил вице-президент АТОР.

При этом ситуация сейчас не выглядит настолько критической, как была 7 мая, когда небо закрывалось активнее и план ковер вводился на больших территориях. Экипажи и аэропорты были подготовлены к подобным ситуациям, что должно позволить им войти в расписание полетов быстрее.

Вооруженные силы Украины второй день подряд проводят массированные попытки нанести удары беспилотниками по целям в разных регионах России. Всего в ночь на 22 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 105 БПЛА. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что утром в столичных аэропортах были задержаны более 160 рейсов. По данным Росавиации, из-за ограничений на запасные аэродромы в общей сложности ушли 82 самолета.

6 мая вводились ограничения на работу многих аэропортов Центральной России. Причиной этому также стала интенсивная атака на российские регионы со стороны Украины. С трудностями в работе столкнулись все московские аэропорты. Через сутки после начала массированных атак в АТОР сообщали, что ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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