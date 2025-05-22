АТОР: авиакомпаниям потребуется от одного до трех дней на восстановление графика

6 мая вводились ограничения на работу многих аэропортов Центральной России. Причиной этому также стала интенсивная атака на российские регионы со стороны Украины. С трудностями в работе столкнулись все московские аэропорты. Через сутки после начала массированных атак в АТОР сообщали, что ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.