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Росавиация в третий раз за сутки ограничила работу аэропорта «Домодедово»

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту «Домодедово» в третий раз за сутки, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Росавиация ввела ограничения с 14:00 мск. Предыдущие проходили с 9:54 до 11:02 мск – как писала Росавиация, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В третий раз ввели ограничения и в аэропорту «Жуковский» – с 13:20 мск. Предыдущие сняли в 11:42 мск.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что утром 22 мая в московских аэропортах были задержаны более 160 рейсов. Росавиация также писала, что из-за ограничений на запасные аэродромы в общей сложности ушли 82 самолета.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака еще двух украинских беспилотников, летевших к столице. За минувшую ночь над Московским регионом было ликвидировано 35 БПЛА.

Вооруженные силы Украины второй день подряд проводят массированные беспилотные атаки российских регионов. Всего за ночь российские ПВО уничтожили 105 беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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