Росавиация в третий раз за сутки ограничила работу аэропорта «Домодедово»
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту «Домодедово» в третий раз за сутки, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Росавиация ввела ограничения с 14:00 мск. Предыдущие проходили с 9:54 до 11:02 мск – как писала Росавиация, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В третий раз ввели ограничения и в аэропорту «Жуковский» – с 13:20 мск. Предыдущие сняли в 11:42 мск.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что утром 22 мая в московских аэропортах были задержаны более 160 рейсов. Росавиация также писала, что из-за ограничений на запасные аэродромы в общей сложности ушли 82 самолета.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака еще двух украинских беспилотников, летевших к столице. За минувшую ночь над Московским регионом было ликвидировано 35 БПЛА.
Вооруженные силы Украины второй день подряд проводят массированные беспилотные атаки российских регионов. Всего за ночь российские ПВО уничтожили 105 беспилотников.