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Собянин: силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака еще двух беспилотников, которые летели к столице. За минувшую ночь над Московским регионом было ликвидировано 35 БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины второй день подряд проводят массированные беспилотные атаки российских регионов. Этой ночью силы ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа.

В связи с атакой Росавиация временно ограничивала работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». В последнем мера была отменена в 5:30, в остальных воздушных гаванях – в 05:55. Во «Внуково» сообщили «Ведомостям» о задержках отдельных рейсов из аэропорта в связи с ограничениями на прием и выпуск самолетов, которые вводились в целях безопасности.

Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении повторных временных ограничений на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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