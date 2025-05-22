Собянин: силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака еще двух беспилотников, которые летели к столице. За минувшую ночь над Московским регионом было ликвидировано 35 БПЛА.
Вооруженные силы Украины второй день подряд проводят массированные беспилотные атаки российских регионов. Этой ночью силы ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа.
В связи с атакой Росавиация временно ограничивала работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». В последнем мера была отменена в 5:30, в остальных воздушных гаванях – в 05:55. Во «Внуково» сообщили «Ведомостям» о задержках отдельных рейсов из аэропорта в связи с ограничениями на прием и выпуск самолетов, которые вводились в целях безопасности.
Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении повторных временных ограничений на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский».