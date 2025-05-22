Собянин: силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву

В связи с атакой Росавиация временно ограничивала работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». В последнем мера была отменена в 5:30, в остальных воздушных гаванях – в 05:55. Во «Внуково» сообщили «Ведомостям» о задержках отдельных рейсов из аэропорта в связи с ограничениями на прием и выпуск самолетов, которые вводились в целях безопасности.