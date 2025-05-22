Во «Внуково» сообщили о задержках некоторых рейсов

В ночь на 22 мая средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников, направляющихся в Москву. Последние три БПЛА были уничтожены в 05:30. В связи с атакой Росавиация вводила ограничения на работу и других московских аэропортов: «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». В последнем мера была отменена в 5:30, в остальных воздушных гаванях – в 05:55.