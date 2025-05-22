Собянин сообщил об уничтожении 26 летевших на Москву беспилотников

В 1:53 мск мэр сообщил о первом украинском БПЛА, сбитом ночью 22 мая. Спустя почти час Собянин опубликовал сведения об уничтожении четырех беспилотников, еще через 45 минут – о ликвидации восьми БПЛА. В 3:43 глава города сообщил, что российские военные сбили четыре беспилотника, в 4:22 разместил сведения еще об одном. В 5:06 силы ПВО отразили атаку пяти летевших на столицу БПЛА, а в 5:30 – еще трех.