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Собянин сообщил об уничтожении 26 летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 26 беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Об отражении атак в течение ночи сообщал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В 1:53 мск мэр сообщил о первом украинском БПЛА, сбитом ночью 22 мая. Спустя почти час Собянин опубликовал сведения об уничтожении четырех беспилотников, еще через 45 минут – о ликвидации восьми БПЛА. В 3:43 глава города сообщил, что российские военные сбили четыре беспилотника, в 4:22 разместил сведения еще об одном. В 5:06 силы ПВО отразили атаку пяти летевших на столицу БПЛА, а в 5:30 – еще трех.

В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». В 5:30 мера была отменена в «Шереметьево», в 5:55 – в трех остальных воздушных гаванях. До утра ограничения также действовали в аэропорту Владимира («Семязино»). Ограничения на прием и выпуск самолетов продолжают действовать в аэропорту Тамбова («Донское»).

21 мая, согласно сообщениям Собянина, на подлете к Москве было уничтожено 27 украинских беспилотников.

С 20:00 до 23:50 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. 42 БПЛА сбили над Курской областью, 14 – над Белгородской областью, девять – над Московским регионом. Восемь БПЛА ликвидировали над Орловской областью, еще два – над Калужской и по одному – над Рязанской и Тульской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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