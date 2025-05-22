Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:50 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Больше всего, 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сбили над территорией Курской области. 14 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, девять – над территорией Московского региона. Также восемь БПЛА сбили над Орловской областью, еще два над Калужской и по одному над Рязанской и Тульской областями.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, 21 мая сейчас на подлете к столице силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 27 украинских беспилотников. В связи с атакой со стороны вооруженных сил Украины Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский».
Минобороны сообщало, что в период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было сбито 37 украинских беспилотников. Над Курской областью сбили 16 беспилотников, над Московским регионом – 11, над Рязанской областью – пять, над Орловской областью – четыре и один над Крымом.