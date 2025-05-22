Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего, 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сбили над территорией Курской области. 14 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, девять – над территорией Московского региона. Также восемь БПЛА сбили над Орловской областью, еще два над Калужской и по одному над Рязанской и Тульской областями.