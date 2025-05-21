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Число уничтоженных на подлете к Москве украинских БПЛА достигло 27

Ведомости

На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения их обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. 

В течение 21 мая на Московский регион совершается атака беспилотников. По сообщениям Собянина, в общей сложности на подлете к Москве было уничтожено 27 беспилотников вооруженных сил Украины.  

В связи с этим Росавиация ввела временные ограничения на работу столичных аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». Кроме того, ведомство вводило меры в аэропортах Ярославля («Туношна»), Костромы («Сокеркино»), Калуги («Грабцево») и Иваново («Южный»).

Минобороны сообщало, что в период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО  было сбито 37 украинских беспилотников. Над Курской областью сбили 16 беспилотников, над Московским регионом – 11, над Рязанской областью – пять, над Орловской областью – четыре и один над Крымом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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