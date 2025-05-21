Число уничтоженных на подлете к Москве украинских БПЛА достигло 27
На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения их обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.
В течение 21 мая на Московский регион совершается атака беспилотников. По сообщениям Собянина, в общей сложности на подлете к Москве было уничтожено 27 беспилотников вооруженных сил Украины.
В связи с этим Росавиация ввела временные ограничения на работу столичных аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». Кроме того, ведомство вводило меры в аэропортах Ярославля («Туношна»), Костромы («Сокеркино»), Калуги («Грабцево») и Иваново («Южный»).
Минобороны сообщало, что в период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было сбито 37 украинских беспилотников. Над Курской областью сбили 16 беспилотников, над Московским регионом – 11, над Рязанской областью – пять, над Орловской областью – четыре и один над Крымом.