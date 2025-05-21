Собянин сообщил об отражении атаки еще шести летевших на Москву украинских БПЛА
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отразили атаку еще шести украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В течение 21 мая на Московский регион совершается атака беспилотников. Собянин сообщал, что дежурными средствами ПВО были уничтожены еще 18 беспилотников вооруженных сил Украины.
В связи с этим Росавиация ввела временные ограничения на работу столичных аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево». С 21:32 мск мера продолжает действовать в «Жуковском».
Средства ПВО в ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотников. Больше всего беспилотников – 41 – военные уничтожили над Брянской областью. Еще 37 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью и 31 – над Курской. Шесть БПЛА были сбиты в небе над Московским регионом и др.