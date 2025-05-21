Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта «Жуковский»

21 мая Росавиация несколько раз ограничивала работу «Жуковского». Первый раз мера была введена в 13:02 мск, спустя час она была снята. С 15:44 мск работа аэропорта вновь была ограничена, но уже в 16:01 мск он вернулся к приему и выпуску самолетов в штатном режиме. С 18:25 мск Росавиация вновь ввела ограничения, они были сняты в 19:22 мск.