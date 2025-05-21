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Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта «Жуковский»

Ведомости

Росавиация вновь ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту «Жуковский» с 21:32 мск. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

21 мая Росавиация несколько раз ограничивала работу «Жуковского». Первый раз мера была введена в 13:02 мск, спустя час она была снята. С 15:44 мск работа аэропорта вновь была ограничена, но уже в 16:01 мск он вернулся к приему и выпуску самолетов в штатном режиме. С 18:25 мск Росавиация вновь ввела ограничения, они были сняты в 19:22 мск. 

Ограничения также вводились в московских «Домодедово» и «Шереметьево», а также в аэропортах Ярославля («Туношна»), Костромы («Сокеркино»), Калуги («Грабцево») и Иваново («Южный»).

В течение 21 мая на Московский регион совершается атака беспилотников. Вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 18 украинских беспилотников.

Средства ПВО в ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотников. Больше всего беспилотников – 41 – военные уничтожили над Брянской областью. Еще 37 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью и 31 – над Курской. Шесть БПЛА были сбиты в небе над Московским регионом и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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