Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта «Жуковский»
Росавиация вновь ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московском аэропорту «Жуковский» с 21:32 мск. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
21 мая Росавиация несколько раз ограничивала работу «Жуковского». Первый раз мера была введена в 13:02 мск, спустя час она была снята. С 15:44 мск работа аэропорта вновь была ограничена, но уже в 16:01 мск он вернулся к приему и выпуску самолетов в штатном режиме. С 18:25 мск Росавиация вновь ввела ограничения, они были сняты в 19:22 мск.
Ограничения также вводились в московских «Домодедово» и «Шереметьево», а также в аэропортах Ярославля («Туношна»), Костромы («Сокеркино»), Калуги («Грабцево») и Иваново («Южный»).
В течение 21 мая на Московский регион совершается атака беспилотников. Вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 18 украинских беспилотников.
Средства ПВО в ночь на 21 мая сбили 127 украинских беспилотников. Больше всего беспилотников – 41 – военные уничтожили над Брянской областью. Еще 37 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью и 31 – над Курской. Шесть БПЛА были сбиты в небе над Московским регионом и др.