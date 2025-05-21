Силы ПВО сбили 127 украинских БПЛА

Больше всего беспилотников – 41 – военные уничтожили над Брянской областью. Еще 37 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью и 31 – над Курской. Шесть БПЛА были сбиты в небе над Московским регионом, пять – над Владимирской областью. Над Рязанской областью нейтрализовали три БПЛА. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.