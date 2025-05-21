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Силы ПВО сбили 127 украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами РФ 127 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая, сообщает Минобороны России.

Больше всего беспилотников – 41 – военные уничтожили над Брянской областью. Еще 37 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью и 31 – над Курской. Шесть БПЛА были сбиты в небе над Московским регионом, пять – над Владимирской областью. Над Рязанской областью нейтрализовали три БПЛА. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

Гладков вечером 20 мая сообщал, что после сброса взрывного устройства с БПЛА на территорию сельхозпредприятия в хуторе Церковный в Белгородском районе были ранены две женщины. Они были доставлены в больницу. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии – у нее открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения головы, предплечья, рук и ног. Кроме того, в селе Нежеголь Шебекинского округа БПЛА атаковало ГАЗель. Водителя с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого предплечья, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Вечером 20 мая оборонное ведомство сообщало об уничтожении 15 украинских беспилотников над Орловской, Брянской и Белгородской областями. Атака была отражена в период с 20:00 по 21:40 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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