Силы ПВО сбили 127 украинских БПЛА
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами РФ 127 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая, сообщает Минобороны России.
Больше всего беспилотников – 41 – военные уничтожили над Брянской областью. Еще 37 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью и 31 – над Курской. Шесть БПЛА были сбиты в небе над Московским регионом, пять – над Владимирской областью. Над Рязанской областью нейтрализовали три БПЛА. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.
Гладков вечером 20 мая сообщал, что после сброса взрывного устройства с БПЛА на территорию сельхозпредприятия в хуторе Церковный в Белгородском районе были ранены две женщины. Они были доставлены в больницу. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии – у нее открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения головы, предплечья, рук и ног. Кроме того, в селе Нежеголь Шебекинского округа БПЛА атаковало ГАЗель. Водителя с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого предплечья, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ.
Вечером 20 мая оборонное ведомство сообщало об уничтожении 15 украинских беспилотников над Орловской, Брянской и Белгородской областями. Атака была отражена в период с 20:00 по 21:40 мск.