Российские ПВО сбили 37 беспилотников над российскими регионами вечером 21 мая
21 мая с 18:00 до 20:00 дежурными средствами противоракетной обороны (ПВО) было сбито 37 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.
Над Курской областью сбили 16 беспилотников, над Московским регионом – 11, над Рязанской областью – пять, над Орловской областью – четыре и один над Крымом.
Утром 21 мая ПВО уничтожили 32 украинских БПЛА самолетного типа с 4:00 до 8:00 мск. По данным ведомства, 16 беспилотников сбито над Орловской областью, 10 – над Брянской, шесть – над территорией Курской области.
В течение 21 мая на Московский регион совершается атака беспилотников. Вечером мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских дрона.