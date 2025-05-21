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Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за четыре часа

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских БПЛА самолетного типа с 4:00 до 8:00 мск, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, 16 беспилотников сбито над Орловской областью, 10 – над Брянской, шесть – над территорией Курской области.

В ночь на 21 мая дежурные средства ПВО отразили атаку 127 летательных аппаратов. Больше всего БПЛА было уничтожено над территориями тех же регионов: в Брянской области – 41 вражеский аппарат, в Орловской области – 37 БПЛА и 31 – в Курской.

20 мая российские военные за сутки поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома вооруженных сил Украины (ВСУ). Склады боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, пункты временной дислокации подразделений украинских сил в 147 районах пострадали от ударов беспилотников, оперативно-тактической авиации, ракетных войск РФ.

19 мая в результате удара беспилотника по легковому автомобилю в городе Шебекине Белгородской области погиб человек, еще один мирный житель пострадал. Женщина оказалась в больнице с открытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, шеи, грудной клетки, рук и ног.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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