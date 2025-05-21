Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за четыре часа

В ночь на 21 мая дежурные средства ПВО отразили атаку 127 летательных аппаратов. Больше всего БПЛА было уничтожено над территориями тех же регионов: в Брянской области – 41 вражеский аппарат, в Орловской области – 37 БПЛА и 31 – в Курской.