Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника за четыре часа
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских БПЛА самолетного типа с 4:00 до 8:00 мск, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, 16 беспилотников сбито над Орловской областью, 10 – над Брянской, шесть – над территорией Курской области.
В ночь на 21 мая дежурные средства ПВО отразили атаку 127 летательных аппаратов. Больше всего БПЛА было уничтожено над территориями тех же регионов: в Брянской области – 41 вражеский аппарат, в Орловской области – 37 БПЛА и 31 – в Курской.
20 мая российские военные за сутки поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома вооруженных сил Украины (ВСУ). Склады боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, пункты временной дислокации подразделений украинских сил в 147 районах пострадали от ударов беспилотников, оперативно-тактической авиации, ракетных войск РФ.
19 мая в результате удара беспилотника по легковому автомобилю в городе Шебекине Белгородской области погиб человек, еще один мирный житель пострадал. Женщина оказалась в больнице с открытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, шеи, грудной клетки, рук и ног.