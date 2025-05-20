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Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ также нанесли поражение цеху производства БПЛА, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, пунктам временной дислокации подразделений украинских сил и иностранных наемников в 147 районах.

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 89 беспилотников самолетного типа.

20 мая Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали восемь украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на 19 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 35 дронов ВСУ. В Крыму сбили 26 беспилотников. Восемь БПЛА ликвидировали над Брянской областью, еще один нейтрализовали над Белгородской областью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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