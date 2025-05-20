Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ также нанесли поражение цеху производства БПЛА, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, пунктам временной дислокации подразделений украинских сил и иностранных наемников в 147 районах.
По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 89 беспилотников самолетного типа.
20 мая Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали восемь украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
В ночь на 19 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 35 дронов ВСУ. В Крыму сбили 26 беспилотников. Восемь БПЛА ликвидировали над Брянской областью, еще один нейтрализовали над Белгородской областью.