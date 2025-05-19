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Над регионами России за ночь сбили 35 украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Наибольшая часть сбитых беспилотников – 26 –пришлась на Крым. Восемь БПЛА были ликвидированы над Брянской областью, еще один – над Белгородской.

В ночь на 18 мая над регионами РФ были уничтожены семь украинских БПЛА: четыре – над территорией Белгородской области и три – над Брянской. Около 12:00 мск над Крымом был уничтожен беспилотник самолетного типа, а с 9:30 до 11:00 мск над республикой сбили три БПЛА. Утром того же дня над Белгородской областью сбили 18 беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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