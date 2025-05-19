Над регионами России за ночь сбили 35 украинских БПЛА

В ночь на 18 мая над регионами РФ были уничтожены семь украинских БПЛА: четыре – над территорией Белгородской области и три – над Брянской. Около 12:00 мск над Крымом был уничтожен беспилотник самолетного типа, а с 9:30 до 11:00 мск над республикой сбили три БПЛА. Утром того же дня над Белгородской областью сбили 18 беспилотников.