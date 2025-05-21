Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Глава города сообщил об этом в 19:12 мск. До этого в 18:48 мск мэр сообщал об уничтожении еще одного БПЛА.
Ранее Росавиация с 18:25 мск вновь ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в московских авиагаванях «Домодедово» и «Жуковский».
Час назад Собянин сообщал об атаке еще семи беспилотников, которые летели на столицу. Их удалось сбить средствами ПВО.
В ночь на 21 мая в небе над Московским регионом были сбиты шесть украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Всего за это время российские военные перехватили и уничтожили 127 вражеских БПЛА.