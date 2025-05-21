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Росавиация вновь ограничила работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский»

Ведомости

Росавиация с 18:25 вновь ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в московских авиагаванях «Домодедово» и «Жуковский». Об этом представитель ведомства Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале.

В другом своем сообщении от 18:30 он рассказал о снятии аналогичных ограничений в «Шереметьево». Пояснялось, что меры вводили для обеспечения безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал о серии попыток атак беспилотников на столицу. По его данным, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты несколько украинских беспилотников. В частности:

  • в 13:18 – три БПЛА;

  • в 16:25 – один дрон;

  • в 17:06 – еще три беспилотника;

  • в 18:11 – семь БПЛА, летевших в сторону Москвы.

В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников в небе над Московским регионом. Всего же российские военные перехватили и уничтожили 127 вражеских дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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