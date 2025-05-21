Росавиация вновь ограничила работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский»
Росавиация с 18:25 вновь ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в московских авиагаванях «Домодедово» и «Жуковский». Об этом представитель ведомства Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале.
В другом своем сообщении от 18:30 он рассказал о снятии аналогичных ограничений в «Шереметьево». Пояснялось, что меры вводили для обеспечения безопасности.
Мэр Москвы Сергей Собянин информировал о серии попыток атак беспилотников на столицу. По его данным, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты несколько украинских беспилотников. В частности:
в 13:18 – три БПЛА;
в 16:25 – один дрон;
в 17:06 – еще три беспилотника;
в 18:11 – семь БПЛА, летевших в сторону Москвы.
В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников в небе над Московским регионом. Всего же российские военные перехватили и уничтожили 127 вражеских дронов.